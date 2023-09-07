T.C. GÖLPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 07 Eylül 2023

DOSYA NO: 2022/21 ESAS

DAVACI: EROL YILDIRIM

DAVALI: GÖLPAZARI KUŞÇAÖREN KÖYÜ MUHTARLIĞI

GÖLPAZARI MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Kuşçaören Köyü 145 ada 74 parsel 503.30 m2' lik bahçe vasıflı taşınmazın maliki olduğunu, taşınmazın olduğu bahçeden ve köyden 2021 yılında yenileme kadastrosu geçtiğini, kendisinin yeri yaklaşık 2 yıl önce aldığını, bahçenin içine doğru köy yolu bırakıldığını, yolun olduğu yerde ev olduğunu, kendisinden önceki malikin de bu şekilde kullandığını, yapılan kadastro çalışmalarında da bu durumun düzeltilmediğini, şu an kendisine ait taşınmaz bahçe arsanın içine doğru dikdörtgen şeklinde yaklaşık 40 m2'lik çıkmaz yol tarzı yer bırakıldığını, oysa ki kendisinden önceki kullanımda ve kendisinin kullanımında da bu yerin kendisine ait olduğunu, 80 yıldır nizasız fasılasız kullanılan tarafına ait Bilecik İli,Gölpazarı İlçesi, Kuşçaören Köyü 145 ada 74 parsel bahçe içinde köy yolu olarak bırakılan yaklaşık 40 m2'likyerin tapusunun iptali ile 145 ada 74 parsele dahil edilerek adına tapuya kayıt ve tescili talepli dava açılmış olup;

Dava konusu yer hakkında hak iddia edenlerin mahkememiz ilgi sayılı dosyasına dilekçe ile müracaat edilerekhak iddia edebilecekleri hususu TMK 713/4. ve 5.maddeleri uyarınca keyfiyeti üçüncü kişilere İLAN OLUNUR. 23/06/2023