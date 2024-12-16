Yayınlanma: 16.12.2024 - 00:01

T.C. GÖRDES ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel malikleri ile anlaşma sağlanamadığından mahkememizde Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil davası açıldığı hususları, 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Dosya No Taşınmazın Mevkisi Taşınmaz Maliki/Malikleri Taşınmazın Parsel Numaraları Taşınmazın Vasfı Kamulaştırılan Alanın Yüzölçümü Kamulaştırma Amacı 2024/209 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Ayşe Yetik, Halil Caner Dikici, Mücella Akan 2573 parsel Tarla 150,04 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında 2024/210 Manisa ili Gördes ilçesi Güneşli Mah. İbrahim Danabaş 3164 parsel Bağ 362,17 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında 2024/211 Manisa ili Gördes ilçesi Güneşli Mah. Nazlım Gök, Emine Gök, Zahide Demirulus 1347 parsel Tarla 33,94 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında 2024/212 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Ünal Yetik 3168 parsel Tarla 160,38 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/213 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Fehime Ural 1363 parsel Tarla 92,97 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/214 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Abdurrahman Nafiz Şahin 3167 parsel Tarla 130,98 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/215 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Mehmet Dilbaz, Kadın Çay, Akile Çiçek 2531 parsel Bağ 100,56 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/216 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Halil Baydemir 2550 parsel Bağ 10,62 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/217 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Tayyibe Aygül 2534 parsel Bağ 83,31 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/218 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Cihan Yetik, Semra Yetik, Mehmet Ali Yetik, Tamer Yetik 3154 parsel Bağ 136,35 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/219 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Ahmet Armağan, Ayşe Gazan, Emine Terim, İsmail Armağan, Mehmet Armağan, Mustafa Armağan, Nuriye Oral, Zehra Armağan, Hasan Armağan 2590 parsel Tarla 114,49 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/220 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Cihan Yetik, Mehmet Ali Yetik, Semra Yetik, Tamer Yetik 3169 parsel Tarla 88,81 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/221 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Cemile Ertaş 5765 parsel Bağ 81,31 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/222 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Cihan Yetik, Mehmet Ali Yetik, Semra Yetik, Tamer Yetik 3153 parsel Bağ 180,21 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/223 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Erol Yeğin 3152 parsel Bağ 540,99 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/224 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Muharrem Demir 2591 parsel Tarla 110,42 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/225 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Adem Kaplan, Alime Kaplan, Ali Kaplan 2579 parsel Tarla 98,00 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/226 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Bayram Kahraman 3135 parsel Bağlı Tarla 72,14 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/227 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. İbrahim Özen, Sabriye Şahin 5873 parsel Bağ 105,54 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/228 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Ayşe Arı, Emine Kocabaş, Fatma Ertem, Mustafa Arı, Nazik Peker 2639 parsel Tarla 74,24 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/229 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Ahmet Alp, Nuri Alp 5862 parsel Tarla 505,77 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/230 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Ahmet Kaymak, Ali Kaymak, Emine Kaymak, Hatice Büker, Kamil Kaymak, Recep Kaymak, Sabahat Gündoğdu, Sabahattin Terim, Seher Holat, Sevgi Yavuz, Alaattin Terim, Ali Terim, Fatma Terim, Meryem Kaymak, Ramazan Kaymak 5680 parsel Tarla 4.036,32 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/231 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Ali Avcı, Atiye Çakıcı, Sultan Usta, Hacer Yeğin, İhsan Avcı, Zeynep Avcı 1362 parsel Tarla 259,99 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/232 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Ayşe Dönmez, Canan Beydili, Elveda Arıkan, Emine Özen, Hacer Kaya, 3139 parsel Bağlı Tarla 54,75 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/233 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Ayşe Yetik, Mücella Akan, Zeynep Avcı 2582 parsel Tarla 283,00 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/234 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Adem Kaplan, Ali Kaplan, Alime Kaplan 5855 parsel Bağ 214,92 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/235 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Emine Şahin 3136 parsel Tarla 217,79 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/236 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Emine Gündoğdu, Mustafa Dilbaz 5846 parsel Tarla 22,47 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/237 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Recep Kaymak 2566 parsel Bağ 176,13 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/238 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Şevket İşgüzar 5662 parsel Tarla 1.717,33 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/239 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Rafet Eşer 5554 parsel İki Katlı Kargir Apartman ve Tarla 97,53 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/240 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Ali Eşer, Bayram Eşer, Süleyman Eşer 2548 parsel Bağ 51,06 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/241 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Halil Göde, İbrahim Göde, Kasım Göde, Mehmet Gazan, Mehmet Göde, Metin Göde, Sevim Demir 5359 parsel Bağ ve Tarla 47,72 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/242 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Ayşe Danabaş, Fahriye Danabaş, Beyda Danabaş, Emine Danabaş, Fatma Danabaş, Rasim Danabaş 3166 parsel Tarla 141,64 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/243 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Ahmet Doğan, Emine Demir, Gülsüm Akça, Osman Doğan 3134 parsel Kavaklı Tarla 164,31 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/244 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Cemile Mercan, Ayşe Dönmez, Gülsüm Ünal, Keziban Kahraman, Münevver Beydili 3137 parsel Bağlı Tarla 102,88 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/245 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Hatice Göde 2584 parsel Tarla 66,62 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/246 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. İbrahim Arslan 3133 parsel Bağ ve Kavaklık 355,73 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/247 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Abdullah Gündaş 3122 parsel Bağ 61,50 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/248 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Alime Gümüş 2527 parsel Bağ 1.519,67 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/249 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Ali Mercan 3142 parsel Bağlı Tarla 78,00 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/250 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Hatice Göde 3147 parsel Tarla 78,00 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/251 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Mukaddes Pazar 5872 parsel Bağ 2.350,62 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/252 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Ahmet Yengil 2538 parsel Tarla 139,84 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/253 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Mehmet Dere, Sadık Laçin 5760 parsel Bağ 111,48 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/254 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Mustafa Gök 1348 parsel Tarla 200,95 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/255 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Mehmet Dere, Sadık laçin, Zahide Çayır, Meliha Dönmez 2583 parsel Tarla 132,00 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/256 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Muammer Karadon, 2640 parsel Bağ 63,30 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/257 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Cihan Yetik, Mehmet Ali Yetik, Semra Yetik, Tamer Yetik 2547 parsel Bağ 71,20 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/258 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Süleyman Dursun 1346 parsel Tarla 455,98 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/259 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Cihan Yetik, Mehmet Ali Yetik, Semra Yetik, Tamer Yetik 2543 parsel Bağ 55,73 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/260 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Mehmet Alp, Nuri Alp, Sabit Alp, Zahide Çeçen 1354 parsel Tarla 476,70 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/261 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Ahmet Danabaş, 3161 parsel Tarla 400,00 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında

2024/262 Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah. Ali Ergin, Atiye Yetim, Bedia Çidem, Ekrem Ergin, Emine Kurt, Fatih Ergin, Fatma Ergin, Hamdi Ergin, İzzet Ergin, Mustafa Ergin 2485 parsel Bağ 108,65 Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu Projesi Kapsamında