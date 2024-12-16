T.C. GÖRDES ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. GÖRDES ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel malikleri ile anlaşma sağlanamadığından mahkememizde Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil davası açıldığı hususları, 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.
|
Dosya No
|
Taşınmazın Mevkisi
|
Taşınmaz
Maliki/Malikleri
|
Taşınmazın
Parsel Numaraları
|
Taşınmazın
Vasfı
|
Kamulaştırılan Alanın
Yüzölçümü
|
Kamulaştırma Amacı
|
2024/209
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Ayşe Yetik, Halil Caner Dikici, Mücella Akan
|
2573 parsel
|
Tarla
|
150,04
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/210
|
Manisa ili Gördes ilçesi
Güneşli Mah.
|
İbrahim Danabaş
|
3164 parsel
|
Bağ
|
362,17
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/211
|
Manisa ili Gördes ilçesi
Güneşli Mah.
|
Nazlım Gök, Emine Gök, Zahide Demirulus
|
1347 parsel
|
Tarla
|
33,94
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/212
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Ünal Yetik
|
3168 parsel
|
Tarla
|
160,38
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/213
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Fehime Ural
|
1363 parsel
|
Tarla
|
92,97
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/214
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Abdurrahman Nafiz Şahin
|
3167 parsel
|
Tarla
|
130,98
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/215
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Mehmet Dilbaz, Kadın Çay, Akile Çiçek
|
2531 parsel
|
Bağ
|
100,56
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/216
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Halil Baydemir
|
2550 parsel
|
Bağ
|
10,62
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/217
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Tayyibe Aygül
|
2534 parsel
|
Bağ
|
83,31
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/218
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Cihan Yetik, Semra Yetik, Mehmet Ali Yetik, Tamer Yetik
|
3154 parsel
|
Bağ
|
136,35
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/219
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Ahmet Armağan, Ayşe Gazan, Emine Terim, İsmail Armağan, Mehmet Armağan, Mustafa Armağan, Nuriye Oral, Zehra Armağan, Hasan Armağan
|
2590 parsel
|
Tarla
|
114,49
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/220
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Cihan Yetik, Mehmet Ali Yetik, Semra Yetik, Tamer Yetik
|
3169 parsel
|
Tarla
|
88,81
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/221
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Cemile Ertaş
|
5765 parsel
|
Bağ
|
81,31
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/222
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Cihan Yetik, Mehmet Ali Yetik, Semra Yetik, Tamer Yetik
|
3153 parsel
|
Bağ
|
180,21
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/223
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Erol Yeğin
|
3152 parsel
|
Bağ
|
540,99
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/224
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Muharrem Demir
|
2591 parsel
|
Tarla
|
110,42
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/225
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Adem Kaplan, Alime Kaplan, Ali Kaplan
|
2579 parsel
|
Tarla
|
98,00
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/226
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Bayram Kahraman
|
3135 parsel
|
Bağlı Tarla
|
72,14
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/227
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
İbrahim Özen, Sabriye Şahin
|
5873 parsel
|
Bağ
|
105,54
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/228
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Ayşe Arı, Emine Kocabaş, Fatma Ertem, Mustafa Arı, Nazik Peker
|
2639 parsel
|
Tarla
|
74,24
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/229
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Ahmet Alp, Nuri Alp
|
5862 parsel
|
Tarla
|
505,77
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/230
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Ahmet Kaymak, Ali Kaymak, Emine Kaymak, Hatice Büker, Kamil Kaymak, Recep Kaymak, Sabahat Gündoğdu, Sabahattin Terim, Seher Holat, Sevgi Yavuz, Alaattin Terim, Ali Terim, Fatma Terim, Meryem Kaymak, Ramazan Kaymak
|
5680 parsel
|
Tarla
|
4.036,32
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/231
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Ali Avcı, Atiye Çakıcı, Sultan Usta, Hacer Yeğin, İhsan Avcı, Zeynep Avcı
|
1362 parsel
|
Tarla
|
259,99
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/232
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Ayşe Dönmez, Canan Beydili, Elveda Arıkan, Emine Özen, Hacer Kaya,
|
3139 parsel
|
Bağlı Tarla
|
54,75
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/233
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Ayşe Yetik, Mücella Akan, Zeynep Avcı
|
2582 parsel
|
Tarla
|
283,00
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/234
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Adem Kaplan, Ali Kaplan, Alime Kaplan
|
5855 parsel
|
Bağ
|
214,92
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/235
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Emine Şahin
|
3136 parsel
|
Tarla
|
217,79
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/236
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Emine Gündoğdu, Mustafa Dilbaz
|
5846 parsel
|
Tarla
|
22,47
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/237
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Recep Kaymak
|
2566 parsel
|
Bağ
|
176,13
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/238
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Şevket İşgüzar
|
5662 parsel
|
Tarla
|
1.717,33
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/239
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Rafet Eşer
|
5554 parsel
|
İki Katlı Kargir Apartman ve Tarla
|
97,53
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/240
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Ali Eşer, Bayram Eşer, Süleyman Eşer
|
2548 parsel
|
Bağ
|
51,06
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/241
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Halil Göde, İbrahim Göde, Kasım Göde, Mehmet Gazan, Mehmet Göde, Metin Göde, Sevim Demir
|
5359 parsel
|
Bağ ve Tarla
|
47,72
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/242
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Ayşe Danabaş, Fahriye Danabaş, Beyda Danabaş, Emine Danabaş, Fatma Danabaş, Rasim Danabaş
|
3166 parsel
|
Tarla
|
141,64
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/243
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Ahmet Doğan, Emine Demir, Gülsüm Akça, Osman Doğan
|
3134 parsel
|
Kavaklı Tarla
|
164,31
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/244
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Cemile Mercan, Ayşe Dönmez, Gülsüm Ünal, Keziban Kahraman, Münevver Beydili
|
3137 parsel
|
Bağlı Tarla
|
102,88
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/245
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Hatice Göde
|
2584 parsel
|
Tarla
|
66,62
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/246
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
İbrahim Arslan
|
3133 parsel
|
Bağ ve Kavaklık
|
355,73
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/247
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Abdullah Gündaş
|
3122 parsel
|
Bağ
|
61,50
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/248
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Alime Gümüş
|
2527 parsel
|
Bağ
|
1.519,67
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/249
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Ali Mercan
|
3142 parsel
|
Bağlı Tarla
|
78,00
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/250
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Hatice Göde
|
3147 parsel
|
Tarla
|
78,00
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/251
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Mukaddes Pazar
|
5872 parsel
|
Bağ
|
2.350,62
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/252
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Ahmet Yengil
|
2538 parsel
|
Tarla
|
139,84
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/253
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Mehmet Dere, Sadık Laçin
|
5760 parsel
|
Bağ
|
111,48
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/254
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Mustafa Gök
|
1348 parsel
|
Tarla
|
200,95
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/255
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Mehmet Dere, Sadık laçin, Zahide Çayır, Meliha Dönmez
|
2583 parsel
|
Tarla
|
132,00
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/256
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Muammer Karadon,
|
2640 parsel
|
Bağ
|
63,30
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/257
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Cihan Yetik, Mehmet Ali Yetik, Semra Yetik, Tamer Yetik
|
2547 parsel
|
Bağ
|
71,20
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/258
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Süleyman Dursun
|
1346 parsel
|
Tarla
|
455,98
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/259
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Cihan Yetik, Mehmet Ali Yetik, Semra Yetik, Tamer Yetik
|
2543 parsel
|
Bağ
|
55,73
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/260
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Mehmet Alp, Nuri Alp, Sabit Alp, Zahide Çeçen
|
1354 parsel
|
Tarla
|
476,70
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/261
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Ahmet Danabaş,
|
3161 parsel
|
Tarla
|
400,00
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/262
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Ali Ergin, Atiye Yetim, Bedia Çidem, Ekrem Ergin, Emine Kurt, Fatih Ergin, Fatma Ergin, Hamdi Ergin, İzzet Ergin, Mustafa Ergin
|
2485 parsel
|
Bağ
|
108,65
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında
|
2024/263
|
Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.
|
Ahmet Gürer, Eşref Gürer, Ethem Oğuzhan, Hasan Gülcan, Hava Eygül, Muazzez Sevinç, Mustafa Demir, Ufuk Gülcan
|
3123 parsel
|
Bağ
|
68,00
|
Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu
Projesi Kapsamında