T.C. GÖRDES ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16.12.2024 - 00:01

T.C. GÖRDES ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel malikleri ile anlaşma sağlanamadığından mahkememizde Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil davası açıldığı hususları, 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Dosya No

Taşınmazın Mevkisi

Taşınmaz

Maliki/Malikleri

Taşınmazın

Parsel Numaraları

Taşınmazın

Vasfı

Kamulaştırılan Alanın

Yüzölçümü

Kamulaştırma Amacı

2024/209

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Ayşe Yetik, Halil Caner Dikici, Mücella Akan

2573 parsel

Tarla

150,04

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/210

Manisa ili Gördes ilçesi

Güneşli Mah.

İbrahim Danabaş

3164 parsel

Bağ

362,17

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/211

Manisa ili Gördes ilçesi

Güneşli Mah.

Nazlım Gök, Emine Gök, Zahide Demirulus

1347 parsel

Tarla

33,94

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/212

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Ünal Yetik

3168 parsel

Tarla

160,38

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/213

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Fehime Ural

1363 parsel

Tarla

92,97

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/214

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Abdurrahman Nafiz Şahin

3167 parsel

Tarla

130,98

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/215

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Mehmet Dilbaz, Kadın Çay, Akile Çiçek

2531 parsel

Bağ

100,56

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/216

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Halil Baydemir

2550 parsel

Bağ

10,62

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/217

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Tayyibe Aygül

2534 parsel

Bağ

83,31

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/218

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Cihan Yetik, Semra Yetik, Mehmet Ali Yetik, Tamer Yetik

3154 parsel

Bağ

136,35

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/219

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Ahmet Armağan, Ayşe Gazan, Emine Terim, İsmail Armağan, Mehmet Armağan, Mustafa Armağan, Nuriye Oral, Zehra Armağan, Hasan Armağan

2590 parsel

Tarla

114,49

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/220

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Cihan Yetik, Mehmet Ali Yetik, Semra Yetik, Tamer Yetik

3169 parsel

Tarla

88,81

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/221

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Cemile Ertaş

5765 parsel

Bağ

81,31

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/222

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Cihan Yetik, Mehmet Ali Yetik, Semra Yetik, Tamer Yetik

3153 parsel

Bağ

180,21

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/223

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Erol Yeğin

3152 parsel

Bağ

540,99

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/224

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Muharrem Demir

2591 parsel

Tarla

110,42

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/225

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Adem Kaplan, Alime Kaplan, Ali Kaplan

2579 parsel

Tarla

98,00

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/226

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Bayram Kahraman

3135 parsel

Bağlı Tarla

72,14

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/227

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

İbrahim Özen, Sabriye Şahin

5873 parsel

Bağ

105,54

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/228

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Ayşe Arı, Emine Kocabaş, Fatma Ertem, Mustafa Arı, Nazik Peker

2639 parsel

Tarla

74,24

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/229

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Ahmet Alp, Nuri Alp

5862 parsel

Tarla

505,77

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/230

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Ahmet Kaymak, Ali Kaymak, Emine Kaymak, Hatice Büker, Kamil Kaymak, Recep Kaymak, Sabahat Gündoğdu, Sabahattin Terim, Seher Holat, Sevgi Yavuz, Alaattin Terim, Ali Terim, Fatma Terim, Meryem Kaymak, Ramazan Kaymak

5680 parsel

Tarla

4.036,32

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/231

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Ali Avcı, Atiye Çakıcı, Sultan Usta, Hacer Yeğin, İhsan Avcı, Zeynep Avcı

1362 parsel

Tarla

259,99

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/232

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Ayşe Dönmez, Canan Beydili, Elveda Arıkan, Emine Özen, Hacer Kaya,

3139 parsel

Bağlı Tarla

54,75

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/233

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Ayşe Yetik, Mücella Akan, Zeynep Avcı

2582 parsel

Tarla

283,00

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/234

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Adem Kaplan, Ali Kaplan, Alime Kaplan

5855 parsel

Bağ

214,92

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/235

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Emine Şahin

3136 parsel

Tarla

217,79

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/236

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Emine Gündoğdu, Mustafa Dilbaz

5846 parsel

Tarla

22,47

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/237

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Recep Kaymak

2566 parsel

Bağ

176,13

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/238

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Şevket İşgüzar

5662 parsel

Tarla

1.717,33

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/239

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Rafet Eşer

5554 parsel

İki Katlı Kargir Apartman ve Tarla

97,53

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/240

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Ali Eşer, Bayram Eşer, Süleyman Eşer

2548 parsel

Bağ

51,06

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/241

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Halil Göde, İbrahim Göde, Kasım Göde, Mehmet Gazan, Mehmet Göde, Metin Göde, Sevim Demir

5359 parsel

Bağ ve Tarla

47,72

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/242

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Ayşe Danabaş, Fahriye Danabaş, Beyda Danabaş, Emine Danabaş, Fatma Danabaş, Rasim Danabaş

3166 parsel

Tarla

141,64

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/243

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Ahmet Doğan, Emine Demir, Gülsüm Akça, Osman Doğan

3134 parsel

Kavaklı Tarla

164,31

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/244

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Cemile Mercan, Ayşe Dönmez, Gülsüm Ünal, Keziban Kahraman, Münevver Beydili

3137 parsel

Bağlı Tarla

102,88

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/245

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Hatice Göde

2584 parsel

Tarla

66,62

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/246

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

İbrahim Arslan

3133 parsel

Bağ ve Kavaklık

355,73

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/247

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Abdullah Gündaş

3122 parsel

Bağ

61,50

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/248

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Alime Gümüş

2527 parsel

Bağ

1.519,67

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/249

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Ali Mercan

3142 parsel

Bağlı Tarla

78,00

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/250

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Hatice Göde

3147 parsel

Tarla

78,00

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/251

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Mukaddes Pazar

5872 parsel

Bağ

2.350,62

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/252

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Ahmet Yengil

2538 parsel

Tarla

139,84

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/253

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Mehmet Dere, Sadık Laçin

5760 parsel

Bağ

111,48

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/254

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Mustafa Gök

1348 parsel

Tarla

200,95

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/255

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Mehmet Dere, Sadık laçin, Zahide Çayır, Meliha Dönmez

2583 parsel

Tarla

132,00

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/256

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Muammer Karadon,

2640 parsel

Bağ

63,30

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/257

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Cihan Yetik, Mehmet Ali Yetik, Semra Yetik, Tamer Yetik

2547 parsel

Bağ

71,20

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/258

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Süleyman Dursun

1346 parsel

Tarla

455,98

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/259

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Cihan Yetik, Mehmet Ali Yetik, Semra Yetik, Tamer Yetik

2543 parsel

Bağ

55,73

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/260

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Mehmet Alp, Nuri Alp, Sabit Alp, Zahide Çeçen

1354 parsel

Tarla

476,70

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/261

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Ahmet Danabaş,

3161 parsel

Tarla

400,00

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/262

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Ali Ergin, Atiye Yetim, Bedia Çidem, Ekrem Ergin, Emine Kurt, Fatih Ergin, Fatma Ergin, Hamdi Ergin, İzzet Ergin, Mustafa Ergin

2485 parsel

Bağ

108,65

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında

2024/263

Manisa ili Gördes ilçesiGüneşli Mah.

Ahmet Gürer, Eşref Gürer, Ethem Oğuzhan, Hasan Gülcan, Hava Eygül, Muazzez Sevinç, Mustafa Demir, Ufuk Gülcan

3123 parsel

Bağ

68,00

Akhisar Sındırgı ayrım Güneşli Ayrım Yolu

Projesi Kapsamında
#ilangovtr Basın No: ILN02140569