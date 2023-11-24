T.C. GÖRELE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA KANUNU'NUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE İLAN TUTANAĞIDIR
Giresun ili, Çanakçı ilçesinde bulunan ve aşağıda mahalle, köy, pafta, ada, parsel, zilyet, zilyedin baba adı, hisse oranı, cins, yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE izafeten KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan kısmın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma işlemine karşı ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine, kamulaştırma işlemini yapan idareye karşı, idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Görele Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, duruşmaların (2023/338 Esas 13/02/2024 günü saat 10:00), (2022/339 Esas 13/02/2024 günü saat 10:15), (2022/340 Esas 13/02/2024 günü saat 10:20), (2022/342 Esas 13/02/2024 günü saat 10:25), (2022/344 Esas 13/02/2024 günü saat 10:30), (2022/346 Esas 13/02/2024 günü saat 10:35), (2022/348 Esas 13/02/2024 günü saat 10:40), (2022/341 Esas 29/02/2024 günü saat 09:30), (2022/343 Esas 29/02/2024 günü saat 09:35), (2022/345 Esas 29/02/2024 günü saat 09:40), (2022/347 Esas 29/02/2024 günü saat 09:45) itibariyle mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı, 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. 21/11/2023
KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLARA İLİŞKİN BİLGİLER
|
Sıra No
|
Dosya No
|
İl-İlçe-Köy/Mah.
|
Ada No
|
Parsel No
|
Taşınmazın Tamamının Yüzölçümü
|
Kamulaştırılacak Alanın Yüzölçümü
|
Taşınmaz Maliklerinin Adı - Soyadı
|
1
|
2023/338
|
Giresun - Çanakçı - Merkez Mah.
|
127
|
15
|
2.364,21 m²
|
394,55 m²
|
Ayhan Bilge, Burhan Bilge, Deniz Koş, Dudu Bilge, Gazanfer Tayfun Bilge, Gökmen Bilge, Gülhanım Bilge, Gürsel Bilge, Hatun Koca, Mehmet Salih Bilge, Muhittin Bilge, Nahide Yayla, Necla Bilge, Nevin Öncü, Sakine Çam, Yeter Bilge
|
2
|
2023/339
|
Giresun - Çanakçı - Merkez Mah.
|
125
|
13
|
918,06 m²
|
242,42m²
|
Abdullah Kıdık, Adile Dilsiz, Ali Rıza Gürpınar, Ayşe Dilsiz, Ayten Kıdık, Bülent Dilsiz, Çiğdem Sönmez, Eray Gürpınar, Feray Gürpınar Acar, Gülseren Gürpınar, Hacı Ali Dilsiz, Halil Kıdık, Hasan Kıdık, Hayati Kıdık, Nebahat Mutu, Neriman Kostak, Nurullah Kıdık, Öznur Kıdık, Perihan Kaya, Rahmak Kıdık, Rahmi Kıdık, Sadiye Kırımlı, Serinay Gürpınar
|
3
|
2023/340
|
Giresun - Çanakçı - Merkez Mah.
|
127
|
19
|
13.916,01 m²
|
2.393,87 m²
|
Ali Şükrü Bilgi, Elmas Bilgi, Hacı Ahmet Bilgi,
|
Giresun - Çanakçı - Merkez Mah.
|
127
|
17
|
2.700,38 m²
|
339,73 m²
|
Hamdiye İmat, Hasan Bilgi, Hatun Bilgi, Kanun Bilgi, Mehmet Bilgi, Melehat Güldal, Mustafa Bilgi, Name Bilgi, Necati Bilgi, Nizam Bilgi, Turan Bilgi, Turgut Bilgi, Vahit
|
4
|
2023/342
|
Giresun - Çanakçı - Merkez Mah.
|
127
|
14
|
1.941,61 m²
|
408,35 m²
|
Gazanfer Tayfun Bilge, Hatun Koca, Nahide Yayla, Necla Bilge, Yeter Bilge
|
5
|
2023/344
|
Giresun - Çanakçı - Merkez Mah.
|
125
|
11
|
546,25 m²
|
7,50 m²
|
Coşkun Kıdık, Fatma Öztürk, Havva Bölükbaş, Naime Cebeci, Sezai Kıdık, Yılmaz Kıdık
|
6
|
2023/346
|
Giresun - Çanakçı - Merkez Mah.
|
127
|
12
|
2.970,29 m²
|
682,12 m²
|
Avni Kıdık, Emine Özyar, Fatma Kıdık, Gülüzar Kır, Kemal Kıdık, Mustafa Kıdık, Neşe Hoyur, Nuriye Ayhan, Osman Kıdık, Sabri Kıdık
|
7
|
2023/348
|
Giresun - Çanakçı - Merkez Mah.
|
127
|
16
|
2.348,64 m²
|
313,30 m²
|
Nejat Bilge
|
8
|
2023/341
|
Giresun - Çanakçı - Merkez Mah.
|
125
|
12
|
494,53 m²
|
433,77 m²
|
Temel Kıdık,
|
9
|
2023/343
|
Giresun - Çanakçı - Sarayköy Köyü
|
102
|
1
|
1.863,73 m²
|
80,73 m²
|
Ali Şükrü Bilgi, Elmas Bilgi, Hacı Ahmet Bilgi,
|
103
|
1
|
7.108,72 m²
|
433,21 m²
|
Hamdiye İmat, Hatun Bilgi, Kanun Bilgi, Mehmet Bilgi, Melahat Güldal, Mustafa Bilgi, Name Bilgi, Nizam Bilgi, Turan Bilgi, Turgut Bilgi ve Vahit Bilgi
|
10
|
2023/345
|
Giresun - Çanakçı - Yeşilköy Köyü
|
103
|
18
|
5.193,54 m²
|
445,36 m²
|
Adnan Kıdık, Aynur Kıdık, Birgül Kıdık, Coşkun Kıdık, Temel kızı Emine, Emriye Kostak, Esma, Esma Dalman, Hasan kızı Esma Dalman, Hasan kızı Esma Kıdık, Fatma Öztürk, Halil kızı Fatma Yılmaz, Temel oğlu Hacı, Temel oğlu Hasan, Havva Bölükbaş, Halil oğlu Hüseyin Karakol, İsmail Kıdık, Hasan oğlu İsmail Kıdık, Mahmut, Murat Kıdık, Mustafa Karakol, Hasan oğlu Naci Kıdık, Naime Cebeci, Firdevs kızı Nazile Karakol, Necdet Yıldırım, Hasan oğlu Necdet Yıldırım, Nejati Kıdık, Hasan oğlu Nejati Kıdık, Halil oğlu Nuri Karakol, Nuri Kıdık, Hasan oğlu Nuri Kıdık, Ömer, Sevilay Çağlar, Sezai Kıdık, Temel, Yılmaz Kıdık
|
11
|
2023/347
|
Giresun - Çanakçı - Merkez Mah.
|
125
|
10
|
178,68 m²
|
146,90 m²
|
Temel Kıdık