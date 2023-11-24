T.C. GÖRELE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 24 Kasım 2023

KAMULAŞTIRMA KANUNU'NUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE İLAN TUTANAĞIDIR

Giresun ili, Çanakçı ilçesinde bulunan ve aşağıda mahalle, köy, pafta, ada, parsel, zilyet, zilyedin baba adı, hisse oranı, cins, yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE izafeten KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan kısmın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma işlemine karşı ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine, kamulaştırma işlemini yapan idareye karşı, idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Görele Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, duruşmaların (2023/338 Esas 13/02/2024 günü saat 10:00), (2022/339 Esas 13/02/2024 günü saat 10:15), (2022/340 Esas 13/02/2024 günü saat 10:20), (2022/342 Esas 13/02/2024 günü saat 10:25), (2022/344 Esas 13/02/2024 günü saat 10:30), (2022/346 Esas 13/02/2024 günü saat 10:35), (2022/348 Esas 13/02/2024 günü saat 10:40), (2022/341 Esas 29/02/2024 günü saat 09:30), (2022/343 Esas 29/02/2024 günü saat 09:35), (2022/345 Esas 29/02/2024 günü saat 09:40), (2022/347 Esas 29/02/2024 günü saat 09:45) itibariyle mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı, 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. 21/11/2023

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