T.C. GÜÇLÜKONAK KAYMAKAMLIĞI

Yayınlanma: 20.09.2024 - 00:00

Güçlükonak Tapu Müdürlüğü

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Güçlükonak İlçesi Yeni mahallesi 117 ada 103 parsel,117 ada 104 parsel,117 ada 105 parsellerin iştirak halinde Reysa KAPALIGÖZ,Mahir ÇELİK,Enver ÇELİK,Çayan ÇELİK adına kayıtlı iken CizreSulh Hukuk Mahkemesinin 2024/440 Esas ve 2024/465 Karar sayılı veraset belgesine göreMirasçılarından Reysa KAPALIGÖZ 5831 sayılı Kanunun 8.maddesi ile Kadastro Kanunu'na eklenenEk.3.maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyeteçevrilmesi talebinde bulunmuştur.Anılan Kanun hükmüne göre,elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazınız varsa buitirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise,dava açıldığı hususunun bu yazının tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.Postada (vs) olabilecekgecikmeler dikkate alınmayacaktır.Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse ,işbu taşınmazüzerindeki elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülerek ,hissedarlık esaslarına göre tapu kütüğünetescil edilecektir.

Bilgilerinize arz ederim.

Naif DOĞAN

Tapu Müdürü V.