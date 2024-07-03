T.C. GÜLŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 03.07.2024 - 00:00

(İLAN) Sayı: 2023/303 Esas 06/06/2024

Gaip olduğu iddia edilen kişi Nevşihir İli, Gülşehir İlçesi, ÇAYIR nüfusuna kayıtlı, Nuri ve Meryem oğlu, 01/01/1959 doğumlu 30881221904 T.C Kimilik numaralı DURSUN YALÇIN' ı davacı taraf Gaiplik Kararı verilmesini talep ve dava etmiştir. 09/10/2024 günü saat 09:10 itibari ile duruşma günü verilmiş olup;

Yukarıda açık kimlik bilgisi bulunan ve gaip olduğu ileri sürülen DURSUN YALÇIN hakkında "Gaip olduğu iddia edilen kişi hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde ) bilgi vermeleri" 2. Defa ilanen istenilmesi hususu ilanen tebliğ olunur.