T.C. GÜRÜN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 06 Aralık 2023

ESAS NO: 2023/73 Esas

DAVACI: İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.

VEKİLİ: Av. BURCU KOLBULAN

DAVALI: CAFER ÖZ - 24716530064 SİVAS ili, GÜRÜN ilçesi, BEYPINAR mah/köy, 28 Cilt, 2 Aile sıra no, 16 sırada nüfusa kayıtlı, VELİ ve EMİNE oğlu/kızı, 13/04/1974 BEYPINAR doğumlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı olarak bulunduğunuz, Gürün Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/73 Esas sayılı dosyada sizinde mevcut durumda hak sahibi - paydaş olduğunuz Sivas İli Gürün İlçesi Beypınar Köyü139 Ada 3parsel, 108 Ada 33parsel, 113 Ada 25 parsel ve 113 Ada 4 Parsel sayılı taşınmazlar, davacı İstanbul Varlık Yönetim Anonim Şirketi İledavalılar ; Burak Öz, Cafer Öz, Ersin Öz, Fatma Yıldız, Gonca Bektaş, Koray Öz, Kübra Öz, Mesut Öz, Mustafa Öz, Naciye Öz, Nurdane Dağlağan, Zeliha Akkaya adlarına müşterek kayıtlı dava konusu gayrimenkuller üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini gerektiğinden bahisle dava açılmış olup duruşma günü: 16/01/2024 günü saat 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.