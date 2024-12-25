T.C. HACIBEKTAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. HACIBEKTAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı : 2024/399 Esas
Konu : Gaiplik İlanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen ERDOĞAN KOÇAK gaipliği hakkında bilgisi olanların , bizzat Mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 344*****322
ADI SOYADI : ERDOĞAN KOÇAK
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : FATİ
DOĞUM TARİHİ : 27/03/1960
DOĞUM YERİ : HACIBEKTAŞ
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL : NEVŞEHİR
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE : HACIBEKTAŞ
MAHALLESİ / KÖYÜ : KARAOVA
#ilangovtr Basın No: ILN02142988