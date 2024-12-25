T.C. HACIBEKTAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 25.12.2024 - 00:01

T.C. HACIBEKTAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/399 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen ERDOĞAN KOÇAK gaipliği hakkında bilgisi olanların , bizzat Mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 344*****322

ADI SOYADI : ERDOĞAN KOÇAK

BABA ADI : MEHMET

ANA ADI : FATİ

DOĞUM TARİHİ : 27/03/1960

DOĞUM YERİ : HACIBEKTAŞ

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL : NEVŞEHİR

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE : HACIBEKTAŞ

MAHALLESİ / KÖYÜ : KARAOVA

#ilangovtr Basın No: ILN02142988