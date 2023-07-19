T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 19 Temmuz 2023

ESAS SAYILI: 2022/501 Esas

DAVALI: SAFFET BOYNUEĞRİ T.C. 59110124014

BEKTAŞ MAH. 162301. SK. NO:13

Davacı, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI ile Davalılar , ABDULHELİM BOYNUEYRİ, AHMET BOYNUEYRİ, ANAKIZ ÖZYURT, ANAKIZ ŞENTÜRK, AYŞE ARSLAN, FATİME TORUS, HATİCE KARABACAK, İBRAHİM KUZU, MUHARREM BOYNUEYRİ, MÜMTAZ BOYNUEYRİ, RAHİM BOYNUEYRİ, SAFFET BOYNUEYRİ, SERVET BOYNUEYRİ, VASİP BOYNUEYRİ, YAŞAR BOYNUEYRİ, ZEKERİYA BOYNUEYRİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

DAVALI Saffet Boynueğri'nin yukarıda belirtilen adreste tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup işbu ilan ile birlikte mahkememiz işbu dosyasına esas olmak üzere dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporlarının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca duruşmanın bırakıldığı 27/07/2023 günü saat 10:45'de mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam olunacağı ilan ve tebliğ olunur.