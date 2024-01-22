T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:00

ESAS SAYISI: 2022/1135 Esas

Davalı - Hüseyin Aktaş Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı Hüseyin Aktaş arasında mahkememizde görülmekte olan (Kamulaştırma) davası nedeniyle;Davalı Hüseyin Aktaş'a yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve Bilirkişi Raporlarının tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.