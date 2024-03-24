T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Yayınlanma: 24.03.2024 - 00:00

Genel Sekreterlik

Sayı: E-72305940-2024/31-4112/14234

20.03.2024

Konu: İlanen Tebliğ

İLGİLİLER: İstanbul eski Hâkimi olup, Mersin Hâkimi iken meslekten çıkarılan (36096) Mehmet KARABABA,

İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Çorum Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34460) Fikret SEÇEN ve İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37378) Hadi ÇAĞDIR

ADRESİ: Meçhul

"İstanbul Askeri Casusluk" soruşturması kapsamında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülmekte olan dava kapsamında 26.10.2010 tarihinde gözaltına alınıp 28.10.2010 tarihte tutuklanan, 15.12.2012 tarihinde serbest bırakılan ve kovuşturma sonunda da beraatine karar verilen Esin Tolga Uçar'ın, haksız gözaltı ve tutuklama sebebiyle İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/189 esas sayısına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konusundan ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 20.02.2024 tarihli ve 2024/31 esas, 2024/369 sayılı kararı ile;

1- İlgililer hakkındaki soruşturmaya konu iddialar ile Dairemizin 2019/109 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından, iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2019/109 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2019/109 Esas sayılı dosya üzerinden yürütülmesine,

2- İlgililer hakkında yapılacak müteakip işleme esas olmak üzere, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71'inci maddesi gereğince ilgililerin yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine, ilgililere isnat edilen eylemler nedeniyle kovuşturma yapılması gerekli görüldüğünden ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere, soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

3- İlgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilebilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.