T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Yayınlanma: 19.03.2025 - 00:01

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ'NDEN

Sayı: E.72305940-2024/1030-3754/15524/ 12.03.2025

Konu: İlan Metni

İLGİLİ: İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (37299) Mehmet YÜZGEÇ

ADRES: Meçhul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Ergenekon soruşturması” adıyla anılan soruşturma kapsamında hakkında verilen iletişimin tespiti kararı kapsamında elde edilen kayıtların basına sızdırılması ve ilgili kayıtları sızdıranlar hakkında etkin bir soruşturma yürütülmemesi sebepleriyle, Mehmet Seyfi OKTAY’ın, Anayasanın 22. (Haberleşme Hürriyeti) maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurunun (2013/6367) Hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

Konusundan ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 04.02.2025 tarihli, 2024/1030 esas ve 2025/79 sayılı kararı ile;

1) İlgili hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, ilgili hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için kovuşturma sonucunun beklenmesine,

2) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71. maddesi gereğince ilgilinin yazılı savunmasının istenmesine, savunmasını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,

3) İlgiliye isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2017/77 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2017/77 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2017/77 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla; İlânen tebliğin tarafınıza 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı, Hususları ilânen tebliğ olunur.