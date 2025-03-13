T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 13.03.2025 - 00:01

T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/361 Esas

DAVALILAR: 1- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bamya Suyu Mah.154 Sok. No:2 Haliliye/ ŞANLIURFA

2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında; Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Seldek Mahallesi, Güney Doğusu kısmen 122, köy boşluğu yer ile çevrili 808,71 m² tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/361esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur. 06/01/2024