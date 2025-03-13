T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 13.03.2025 - 00:01

T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2025/20 Esas

DAVALI: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti ilçesi, Kınık Mahallesi (N40-A-17-D pafta numaralı) sayılı taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2025/20 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.