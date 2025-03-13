T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS NO: 2025/19 Esas
DAVALI: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ
Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti ilçesi, Kınık Mahallesi (N40-A-17-D pafta numaralı) sayılı taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2025/19 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02187460