T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/352 Esas

DAVALILAR: 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bamya Suyu Mah.154 Sok. No:2 Haliliye/ ŞANLIURFA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Gürkuyu Mahallesi, N40-A-23-A pafta numaralı 8655,85 m² tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/352esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.