T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 29 Nisan 2023

ESAS NO: 2023/77 Esas

DAVALILAR:

1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Halfeti Merkez Halfeti/ ŞANLIURFA

2- HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ Halfeti/ ŞANLIURFA

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bamyasuyu Mah154 Sokakno:2 Haliliye/ ŞANLIURFA

Davacı AHMET KARACA ile Davalılar HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Çekem Mahallesi Doğusu; Fıstıközü Mahallesi 101 Ada 482,483 parsel, Batısı; Çekem Mahallesi 81 ada 37,54,71parsel, Kuzeyi; Çekem Mahallesi 80 Ada 4,10parsel, Güneyi; Fıstıközü Mahallesi 101 Ada 480,481 parsel ile çevrili 11856,87 m²tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2023/77 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.