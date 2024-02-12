T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 12.02.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/889 Esas

DAVALI: HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ Halfeti/ ŞANLIURFA

İLAN

Davacı RUFAAT DUMRUL ile Davalı HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Dergili Mahallesi, 148 ada 2 Parsel sayılı taşınmaz (daha önce tapulama harici olan) 'ın 994,02 m²tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2023/889 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.