T.C. HASSA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22 Eylül 2023

SAYI: E.94193610-2022/1039-Ceza Dava Dosyası

Hassa Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/1039 esas sayılı dosyasında 12/06/2023 tarihinde yapılan duruşması ara kararı uyarıncasanıklarAli KASIM, Fuat HACIAHMET, Hasan ABİT, Muhammed NAMU, Mustafa KASIM, Nur KENÇ, Salih HALİL ve Şehmus İBRAHİM hakkında; Sanıklar hakkında mahkememizce verilen 07/06/2012 tarih ve 2012/98 esas, 2012/165 karar sayılı dosyasında sanıklar hakkında Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan verilen ve kesinleşerek infaza verilen kararın 7242 sayılı yasa uyarınca infazın durdurulduğu, yeni yasa kapsamında uyarlama yapılmak üzere yeniden ele alındığından bu hususun duyurulması için tebliğinin gerektiği ancak yapılan tüm araştırmalara rağmen sanıkların adresinin tespit edilemediğinden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde sanıklarAli KASIM, Fuat HACIAHMET, Hasan ABİT, Muhammed NAMU, Mustafa KASIM, Nur KENÇ, Salih HALİL ve Şehmus İBRAHİM'e tebliğ edilmiş sayılacağı ve sanıkların tebligat tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile itiraz talebinde bulunabileceği ihtar olunur.