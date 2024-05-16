T.C. HATAY 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 16.05.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2021/146 Esas

KARAR NO: 2022/234

Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Süleyman Topal hakkındaBilişim Sistemleri, banka veya kredi kurumlarının aracı kullanmak suretiyle dolandırıcılık sucundan 2 yıl 6 ay hapis (Mükerrirlere özgü infaz)ve 114.360,00 TL adli para cezası, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay hapis (Mükerrirlere özgü infaz) cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş,karara karşı sanık tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur. Karar ve sanığa ait istinaf dilekçesi, Resmi belgede sahtecilik suçuna konu çek keşidecisi olan ve suçtan doğrudan zarar gören Değerli Maden ve Madencilik Elektrik Taahhüt İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş.'ye ve yetkilisine adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin suçtan doğrudan zarar gören Değerli Maden ve Madencilik Elektrik Taahhüt İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş.'nin Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı olduğu İSTANBUL İLİNDE yayımlanan YEREL BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.05.2024