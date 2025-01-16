T.C. HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.01.2025 - 00:01

T.C. HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2024/1323

Dosya No : 2024/1958

Katılan : ERSAN AKAR Ahmet ve Naciye oğlu ,20/01/1980 Antakya doğumlu

Sanık : İnci Yaman Ömer ve Ayşı kızı 15/07/1997 Antakya d.lu

Suç : Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal

Suç Yeri : Hatay /Merkez

Suç Tarihi : 13/09/2022

Kanun Maddesi : TCK . 116/4,53/1, 231/8

İstanaf Dilekçesi Tarihi : 30/12/2024

Katılan Ersan Akar 'ın tüm aramalara rağmenbulunamadığı ,Sanığın kararı istinaf ettiği ve katılana istinaf dilekçesinintebliği yapılamadığından ;

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğince YerelGazetede veGenelİnternet Haber Sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren iki haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibareniki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf dilekçesine cevap verebileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde dosyanın istinaf mahkemesine gönderileceği hususlarıilanen tebliğ olunur.