T.C. HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:01

T.C. HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2024/362

Dosya No : 2024/1905

Sanık : CAN BELLUR Fahrettin ve Semire oğlu 29/06/2004 Antakya d.lu

Suç :Tehdit, Basit Yaralama

Verilen hüküm :Hüküm kurulmasına yer olmadığına

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genelİnternet Haber Sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren iki haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibareniki haftaiçinde kararı verin mahkememizeveya mahkememize gönderilmek üzerebulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Mahkememiz nezdinde Hatay Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itirazyoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.