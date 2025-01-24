T.C. HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 24.01.2025 - 00:01

T.C. HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'DEN

Esas No : 2024/369

Dosya No : 2024/1954

Katılan : RAHŞAN KARAAHMETLİOĞLU : Mustafa ve Suphiye kızı 01/12/1987 Reyhanlı d.lu Hatay Reyhanlı Paşaköy n.k

Kanun Maddesi : 5271 SY TCK 'nun 103/1-2, 32/1, 223/3-a,57/1,

Sanığa Verilen Hüküm :CEZA VERİLMESİNE YER OLMADINA, KORUMA VE TEDAVİ AMAÇLI GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA

Yapılan tüm aramalara rağmen katılanan bulunamadığıve tebliğ yapılamadığı;

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Ulusal Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 2 haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftaiçinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, Adana BölgeAdliye Mahkemesi İstinaf Kanun Yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.