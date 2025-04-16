T.C. HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.04.2025 - 00:01

T.C. HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2021/7

Karar No: 2025/618

Sanık: LUEY AMMURİ

Ahmet ve Vefa'dan olma, 1990 Suriye doğumlu

Suç: 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet

Suç yeri: Hatay/Merkez

Suç tarihi: 29/07/2013

Karar Tarihi: 13/03/2025

Kanun maddesi: TCK 66/1.e

Verilen ceza: Düşme

İstinaf eden: Katılan kurum vekili

Yukarıda özeti yazılı gerekçeli karar ile istinaf dilekçesinin Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğincegazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içindekararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.