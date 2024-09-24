Yayınlanma: 24.09.2024 - 00:01

T.C. HATAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/340

Davacılar, CABİR YABANCI VD. ile Davalılar, SERGEN YABANCI VD arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davası nedeniyle;

Mahkememize açılan davada çıkartılan tebligatların tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen dahili davalı Sergen Yabancı(TCKN:295******26) yönündenilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Dava dilekçesindemuris Sabri Yabancı'nın satışını yaptığı Hatay İli, Samandağ İlçesi, Zeytunlu mahallesi 21, 27, 28, 29, 18parsel ve Hatay ili Antakya ilçesi Çekmece köyü 530, 12393, 173,10671,10672,10662,10663,10664,10665,10669,10670,10672 parsel sayılı taşınmazların muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davasında;

Duruşma günü olan 04/03/2025 günü saat 09:40'da Hatay 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır olmanız duruşmaya katılmamanız halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğinin ihtarına, Tebligat Yasasının 28, 29,30,31 ve devamı maddelerinin ilgili hükümleri gereğince dahili davalı Sergen Yabancı'ya ilanen tebliğ olunur.