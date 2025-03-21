T.C. HATAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. HATAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2024/338 Esas 14/03/2025
Konu: GAİPLİK
Davacı OZAN LALECİ tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliğine karar verilmesi istenilen BÜŞRA MERAL LALECİ'den 06/02/2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinden itibaren haber alınamadığı, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı iddiasıyla gaipliğine karar verilmesi istenilmiştir.
Mehmet Hayrettin ve Deniz'den olma, İskenderun 06/03/1993 doğumlu, 20966011094 T.C. kimlik numaralı BÜŞRA MERAL LALECİ'den haberi olanların veya yerini bilen ve bu kişiyi tanıyanların Hatay 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/338 Esas sayılı dosyasına haber vermeleri TMK.'nın 32. ve 33. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO: 20966011094
ADI SOYADI: BÜŞRA MERAL LALECİ
BABA ADI: MEHMET HAYRETTİN
ANA ADI: DENİZ
DOĞUM TARİHİ: 06/03/1993
DOĞUM YERİ: İSKENDERUN