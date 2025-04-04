Yayınlanma: 04.04.2025 - 00:01

T.C. HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/231, 233, 249, 232, 235, 238, 234 Esas

Davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmazlar/taşınmaz payları kamulaştırılmış olup, mahkememize 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma davası açılmıştır. İş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargı'da iptal davası veya taşınmaz bilgilerine ilişkin hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da düzeltme davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığının belgelendirilmediği takdirde Kamulaştırma kararı kesinleşecek olup, Hatay 2. Asliye Hukuk Mahkemesince tespit edilecek bedel üzerinden kamulaştırılan kısımların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tesciline karar verilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli malikler adına aşağıda bildirilen banka şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve deliller iş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup ilgililere 2942 Sayılı Yasanın 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur. 24/02/2025

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLAR:

A) 2024/231 Esas sayılı dosyadan

Hatay İli, Antakya ilçesi, Dikmece Mahallesi 187 Ada 16 parsel

Yüzölçümü: 20.816,78 m²

Malikler: Servet Arslan TCKN: 2.........02

Recep Arslan TCKN: 2.......70

Müfid Arslan TCKN: 2........58

Banka Şubesi: Halk Bankası Antakya Şubesi

B) 2024/233 Esas sayılı dosyadan

Hatay İli, Antakya ilçesi, Dikmece Mahallesi 184 ada 9 parsel

Yüzölçümü: 757,64 m²

Malikler: Cahit Oyalı TCKN: 4.........082

Banka Şubesi: Halk Bankası Antakya Şubesi

C) 2024/249 Esas sayılı dosyadan

Hatay İli Defne ilçesi, Hancağız Mahallesi 117 Ada 13 parsel

Yüzölçümü: 14.053,61 m²

Malikler: Murat Yıldız TCKN: 1.........52

Fırat Yıldız TCKN: 1.......00

Sezai Yıldız TCKN: 1........62

Banka Şubesi: Halk Bankası Defne Şubesi

D) 2024/232 Esas sayılı dosyadan

Hatay İli Antakya ilçesi, Dikmece Mahallesi 181 Ada 2 parsel

Yüzölçümü: 380,99 m²

Malikler: Özgür İntizamoğlu TCKN: 4.........12

Banka Şubesi: Halk Bankası Antakya Şubesi

E) 2024/235Esas sayılı dosyadan

Hatay İli Antakya ilçesi, Dikmece Mahallesi 182 Ada 2 parsel

Yüzölçümü: 608,43 m²

Malikler: Nilüfer Yolcu TCKN: 4.........12

Hatay İli Antakya İlçesi, Dikmece Mahallesi 184 Ada 5 Parsel

Yüzölçümü: 766,35 m²

Malikler: Nilüfer Yolcu TCKN: 4.........12

Hatay İli Antakya İlçesi Dikmece Mahallesi 186 Ada 2 parsel

Yüzölçümü: 575,90 m²

Malikler: Nilüfer Yolcu TCKN: 4.........12

Banka Şubesi: Halk Bankası Antakya Şubesi

F) 2024/238Esas sayılı dosyadan

Hatay İli Antakya ilçesi, Dikmece Mahallesi 182 Ada 4 parsel

Yüzölçümü: 657,79 m²

Malik: Gülşen Aksoy TCKN: 3.........64

Banka Şubesi: Halk Bankası Antakya Şubesi

G) 2024/234Esas sayılı dosyadan

Hatay İli Antakya ilçesi, Dikmece Mahallesi 184 Ada 4 parsel

Yüzölçümü: 595,13 m²

Malik: Gülşen Aksoy TCKN: 3.........64

Hatay İli Antakya ilçesi, Dikmece Mahallesi 186 Ada 1 parsel

Yüzölçümü: 586,81 m²

Malik: Gülşen Aksoy TCKN: 3.........64

Banka Şubesi: Halk Bankası Antakya Şubesi