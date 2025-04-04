Yayınlanma: 04.04.2025 - 00:01

T.C. HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/ 246, 195, 240 Esas

Davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmazlar/taşınmaz payları kamulaştırılmış olup, mahkememize 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma davası açılmıştır.

İş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargı'da iptal davası veya taşınmaz bilgilerine ilişkin hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da düzeltme davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığının belgelendirilmediği takdirde Kamulaştırma kararı kesinleşecek olup, Hatay 2. Asliye Hukuk Mahkemesince tespit edilecek bedel üzerinden kamulaştırılan kısımların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tesciline karar verilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli malikler adına aşağıda bildirilen banka şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve deliller iş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup ilgililere 2942 Sayılı Yasanın 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur. 28/02/2025 KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLAR:

A) 2024/240 Esas sayılı dosyadan

Hatay İli, Antakya ilçesi, Dikmece Mahallesi 189 ada 45 parsel

Yüzölçümü: 5.233,63 m²

Malikler: Mahmut Bakiye veresesi, Ali oğlu

Mahmut Yıldız TCKN: 4.............88

Galip Yıldız TCKN: 4..........70

Emiyre Atasoy TCKN: 4.............72

Mehmet SaldırayTCKN: 4..........90

Erdem Saldıray TCKN: 4..........54

Aygün Saldıray TCKN: 4..........18

Ali Saldıray TCKN:4............90

Nilay Kart TCKN: 4............46

Banka Şubesi: Halk Bankası Antakya Şubesi

B) 2024/195 Esas sayılı dosyadan

Hatay İli Antakya ilçesi, Dikmece Mahallesi 138 Ada 8 parsel

Yüzölçümü: 38.593,46 m²

Malikler: Seyran Yıldırım TCKN: 4..............36

Melis Yıldırım Sak TCKN: 4..........54

Deniz Can YıldırımTCKN: 4........50

Azize Kırallı TCKN: 3............90

Naime Köse TCKN: 4......26

Mediha Yıldırım Apak TCKN: 4....42

Nasır Yıldırım TCKN: 4.....76

Nazime Yıldırım TCKN: 4....04

Alime Korkmaz TCKN: 3....56

Mehmet Yıldırım TCKN: 4.....50

Avni Şebib Korkmaz TCKN: 3.....30

Ethem Şebib Korkmaz TCKN: 3.....30

Nuriye Okay TCKN: 3....16

Duygu Köse TCKN: 4....44

Ali Yıldırım TCKN: 4.....08

Sergen Yıldırım TCKN: 3.....36

İbrahim Yıldırım TCKN: 4.....22

Nazım Yıldırım TCKN: 4.....40

Hüsne Esmer TCKN: 3....66

Zehra Korkmaz TCKN: 4.......36

Memet Yıldırım TCKN: 4......96

Gönül Yıldırım TCKN: 4....16

Fatma Olgun TCKN: 4.....82

Mahmut Olgun TCKN: 3....56

Yahya Olgun TCKN: 3....84

Ali Haydar Olgun TCKN: 3.....48

Emire Olgar TCKN: 3....90

Zehra Tümkaya TCKN: 3.....10

Alime Boğday TCKN: 3.....56

Banka Şubesi: Halk Bankası Antakya Şubesi

C) 2024/246 Esas sayılı dosyadan

Hatay İli Antakya ilçesi, Dikmece Mahallesi 142 Ada 103 parsel

Yüzölçümü: 45.772,90 m²

Malik: Zehide Mansuroğlu TCKN: 1.....12

Bedir Yeral TCKN :4.....00

Sabha Yeral TCKN: 4.....70

Süleyman Yeral TCKN: 4......62

Remziye Yeral TCKN: 4......64

Mehmet YeralTCKN: 4.......88

Ali Yeral TCKN: 4......26

Nilgün Yeral TCKN: 4......70

Hisameddin Yeral TCKN: 4.....44

Banka Şubesi: Halk Bankası Antakya Şubesi