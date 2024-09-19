T.C. HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 19.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/120 Esas

Davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmazlar/taşınmaz payları kamulaştırılmış olup, mahkememize 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma davası açılmıştır.

İş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargı'da iptal davası veya taşınmaz bilgilerine ilişkin hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da düzeltme davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığının belgelendirilmediği takdirde Kamulaştırma kararıkesinleşecek olup, Hatay 2. Asliye Hukuk Mahkemesince tespit edilecek bedel üzerinden kamulaştırılan kısımların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tesciline karar verilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli malikler adına T. C. Ziraat Bankası Defne Şubesi'ne yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve deliller iş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup ilgililere 2942 Sayılı Yasanın 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur. 02.09.2024

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLAR:

1- Hatay İli, Defne ilçesi, Orhanlı Mahallesi 102 Ada 25 parsel

Yüzölçümü: 32.921,94 m²

Malikler: 1-Ahmet Özçelik TCKN: bilinmiyor

2-Ali Özçelik TCKNO: 1.........72

3-Ali Özçelik TCKNO: 1............20

4-Ali Özçelik TCK NO: 1...........74

5-Ali Özçelik TCK NO:1...........74

6-Aliye Özdemir TCK NO: 5..........64

7-Alya Özçelik TCK NO: 1..........48

8-Berket Özçelik TCK NO: 1............36

9-Cemile Özçelik TCK NO: 1........62

10-Cevher Özçelik TCK NO: 1...........00

11-Elmas Dönmez TCKNO: 2............98

12-Emel Özçelik TCK NO:1...........34

13-Emin Özçelik TCK NO: 1..........40

14-Emine ZabunoğluTCKNO: 4..........58

15-Ferize Özçelik TCKNO: 1............86

16-Fikriye Zabunoğlu (Özçelik) TCK NO:4..........16

17-Filiz Özçelik TCKNO: 1.............30

18-Hacbe Zabunoğlu TCKNO:4..........50

19-Hasan Özçelik TCKNO: 1............56

20-İbrahim Özçelik TCK NO: 1...........94

21-Kerim Özçelik TCKNO: 1.............22

22-Malik Özçelik TCK NO:1............92

23-Mehmet Özçelik TCK NO:1...........00

24-Mehmet Özçelik TCKNO: 1..........64

25-Mehmet Özçelik TCK NO: 1.........60

26-Meral Özçelik TCKNO: 1............52

27-Mithat Özçelik TCK NO: 1...........00

28-Murat Özçelik TCK NO:1..........84

29-Münib Özçelik TCK NO:1............16

30-Nesibe ZabunoğluTCK NO:4.........24

31-Remzi Özçelik TCK NO:1..........12

32-Revze Özçelik TCK NO:1..........00

33-Sabha Özçelik TCKNO: 1.........44

34-Selda Özçelik TCKNO: 1............76

35-Semir Özçelik TCK NO: 1...........58

36-Sunay Ceylan TCKNO: 1..........36

37-Sühal Özçelik TCKNO: 1............92

38-Süleyman Özçelik TCK NO: 1...........44

39-Şahide Zabunoğlu TCKNO: 4............98

40-Şamiye Sezen TCKNO: 4..........26

41-Şekibe Erkuş TCKNO: 4............58

42-Zekiye ÖzçelikTCKNO:1............30

43-Zeynettin Özçelik TCK NO: 1.........20