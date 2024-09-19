T.C. HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 19.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/92 , 2024/94 - 2024/96- 2024/98- 2024/104- 2024/106-2024/108-2024/110-2024/114-2024/128-2024/130

Davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmazlar/taşınmaz payları kamulaştırılmış olup, mahkememize 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma davası açılmıştır.

İş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargı'da iptal davası veya taşınmaz bilgilerine ilişkin hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da düzeltme davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığının belgelendirilmediği takdirde Kamulaştırma kararıkesinleşecek olup, Hatay 2. Asliye Hukuk Mahkemesince tespit edilecek bedel üzerinden kamulaştırılan kısımların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tesciline karar verilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli malikler adına aşağıda bildirilen banka şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve deliller iş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup ilgililere 2942 Sayılı Yasanın 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur. 28/08/2024

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLAR:

A) 2024/130 Esas sayılı dosyadan

1- Hatay İli, Antakya ilçesi, Kuzeytepe Mahallesi 2440 Ada 2 parsel

Yüzölçümü: 4.731,30 m²

Malik: Servet Dik- TCKN: 2...........76

Banka Şubesi: HalkBankası Antakya Şubesi

B) 2024/128 Esas sayılı dosyadan

1-Hatay İli, Antakya ilçesi, DikmeceMahallesi173 Ada 3parsel

Yüzölçümü: 26,087,81 m²

Malikler: 1-Süleyman Köse- TCKN: 4................52

2-Remzi Köse- TCKN:4............22

3- Behire Köse TCKN: 1..........56

Banka Şubesi: HalkBankası Antakya Şubesi

C) 2024/114 Esas sayılı dosyadan

1-Hatay İli, Defne ilçesi,OrhanlıMahallesi 127 ada 2 parsel

Yüzölçümü: 6.880,80 m²

Malikler: 1-Mediha ÖzerTCKN: 5*******46

2-Cemile Köseoğlu TCKNO: 4..........40

3-Sabahat Urhan TCKNO: 4............24

4-Nebile Bahçeci TCK NO: 1...........76

5-Alev Süt TCKNO: 3.............00

Banka Şubesi:Ziraat Bankası DefneŞubesi

D) 2024/110 Esas sayılı dosyadan

1-Hatay İli Defne ilçesi,OrhanlıMahallesi127 Ada 1 parsel

Yüzölçümü: 2,248,31 m²

Malikler: 1-Hindiye Özdemir TCKN: 4.........40

2-Cemil DablanTCKN: 4...........50

Banka Şubesi:Ziraat Bankası DefneŞubesi

E) 2024/108Esas sayılı dosyadan

1-Hatay İli Defne ilçesi,OrhanlıMahallesi102 Ada 22 parsel

Yüzölçümü: 5.732,60 m²

Malikler: 1-Gönül ÖzçelikTCKN: 1.........84

2-Aysel Özçelik TCKN: 1............84

3-Münip Özçelik TCKNO: 1........46

4-Mehmet Özçelik TCKNO: 1.........38

5-Selim Özçelik TCKNO: 1........12

6-Mehmet Özçelik TCKNO: 1.........68

Banka Şubesi:Ziraat Bankası DefneŞubesi

F) 2024/106E sas sayılı dosyadan

1-Hatay İli Defne ilçesi,OrhanlıMahallesi102 Ada 5 parsel

Yüzölçümü: 21.475,75 m²

Malikler: 1-Hasan Girgin TCKN: 1.........82

2-Fatma Girgin TCKN: 1...........28

3-Şaban Girgin TCKN: 1...........36

4-Nafi Girgin TCKN: 1...........82

Banka Şubesi:Ziraat Bankası DefneŞubesi

G) 2024/104 Esas sayılı dosyadan

1-Hatay İli Defne ilçesi,BallıözMahallesi170 Ada 6 parsel

Yüzölçümü: 5.336,99 m²

Malik: 1-İbrahim Topal TCKN: 3.........92

Banka Şubesi:Ziraat Bankası DefneŞubesi

Ğ) 2024/98 Esas sayılı dosyadan

1-Hatay İli Antakya ilçesi,Üçgedik Mahallesi295 Ada 40 parsel

Yüzölçümü: 13.664,92 m²

Malikler: 1-Osman Gürbüz TCKN: 2.........12

2-Şevki GürbüzTCKN: 2...........76

3-Nadir Gürbüz TCKN: 2 .......04

4-Havva GürbüzTCKN: 2...........46

5-Güllü YalmanTCKN 5.............80

6-Muzzaffer Gürbüz TCKNO: 2.......84

7-Cemal Gürbüz TCK: 2...........20

8-Sabahat Aydın TCKN: 3..........54

9-Murat Gürbüz TCKN: 2..........30

Banka Şubesi:Ziraat Bankası AntakyaŞubesi

H) 2024/96 Esas sayılı dosyadan

1-Hatay İli Antakya ilçesi, Alazi Mahallesi122 Ada 7 parsel

Yüzölçümü: 6.799,54 m²

Malik: Kemal Sevinç TCKN: 2.........34

Banka Şubesi:Ziraat Bankası AntakyaŞubesi

I) 2024/94 Esas sayılı dosyadan

1-Hatay İli Antakya ilçesi, Alazi Mahallesi122 Ada 5 parsel

Yüzölçümü: 8.038,30 m²

Malik: Kemal Sevinç TCKN: 2.........34

Banka Şubesi:Ziraat Bankası AntakyaŞubesi

İ) 2024/92 Esas sayılı dosyadan

1-Hatay İli Antakya ilçesi, Alazi Mahallesi108 Ada 4 parsel

Yüzölçümü: 3.804,73 m²

Malik: Ali Ğalip Ertaş TCKN: 2.........62

Banka Şubesi:Ziraat Bankası AntakyaŞubesi