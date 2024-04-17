T.C. HATAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 17.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/542 Esas

Dava konusu Hatay ili Antakya ilçesi Üzümdülı Mahallesinde kain 106 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 6/24 hissesinin tapu maliki Ali: Mustafa Şeyihoğluoğlu, 6/24 hissesi Fatma: Mustafa Şeyihoğlu oğlu Bakiye veresesi mirasçılarının kimler olduğu, yaşayıp yaşamadıklarının bilinmediği, taşınmaz ile ilgili uzun yıllardan beri işlem görmediği, bu nedenle söz konusu taşınmazda hak iddia edenlerin iş bu ilan tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi taktirde söz konusu taşınmazda adı geçenlerin payınının temsil ve idaresi için 3561 sayılı yasa gereğince Hatay defterdarınının kayyım tayin edileceği ilan olunur. 29/02/2024