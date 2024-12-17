T.C. HATAY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 17.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/68 Esas

Davacı, ŞAHİN YILDIRIM ileDavalı, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Davaya konu olan Hatay ili, Antakya İlçesi, Maraşboğazı Mahallesinde bulunan Kuzeyi tapulama harici taşınmaz, Güneyi dere, Doğusu tapulu arazi, Batısı dere yatağı ile çevrili olan, zeytinlik niteliği taşıyan taşınmazın davacı Şahin YILDIRIM (TC: 15095208606) adına TAPUYA TESCİLİNE karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Hatay 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/68 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur. 10/06/2024