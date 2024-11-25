T.C. HATAY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 25.11.2024 - 00:00

Sayı: E.72929005-2016/306-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 09/10/2024 tarih, 2016/306 esas ve 2024/463 karar sayılı ilamı ile sanık Muhammed Mecdi Telci hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan zamanaşımı sebebiyle düşmesine karar verildiği, verilen kararın sanığın adreslerinde bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

İş bu hüküm özünün Cumhuriyet Savcısı huzurunda kararın ilanen tebliğ tarihinden itibaren başlamak üzere, CMK'nın 273.maddesi gereğince iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İSTİNAF YASA YOLU açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.