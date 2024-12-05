T.C. HATAY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 05.12.2024 - 00:00

Sayı: E.72929005-2014/1330-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 09/10/2024 tarih, 2014/1330 esas ve 2024/480 karar sayılı ilamı ile Sanıklar Mohammad Haj Bakrı, Moustafa Ibrahım, Farhad Ibrahım, Abd Alrahman Rmmo hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan zamanaşımı sebebiyle düşmesine karar verildiği, verilen kararın sanıkların adreslerinde bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

İş bu hüküm özünün kararın ilanen tebliğ tarihinden itibaren başlamak üzere , CMK' nun 273. maddesi gereğince iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İSTİNAF YASA YOLUaçık olmak üzere, karara karşı kanun yollarına başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği bildirilmekle verilen karar ilanen tebliğ olunur.