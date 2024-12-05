T.C. HATAY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 05.12.2024 - 00:00

Sayı: E.72929005-2015/1112-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 19/09/2024 tarih, 2015/1112 esas ve 2024/433 karar sayılı ilamı ile Müşteki sanıklar Ahmed Yasin, Besim Şerafeddin, Kamar Sevde, Muhlis El Muhammed Ve Riyad Hicazi hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda "Hakaret, Basit Tehdit, Basit Yaralama" suçundan zamanaşımı sebebiyle düşmesine karar verildiği, verilen kararın müşteki sanıklarAhmed Yasin,Besim Şerafeddin, Kamar Sevde, Muhlis El Muhammed ve müştekiler Cemal Hicazi, Razen El Sefer veRevan Sevde'nin adreslerinde bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

İş bu hüküm özünün kararın ilanen tebliğ tarihinden itibaren başlamak üzere, CMK' nun 273. maddesi gereğince iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek Adana Bölge Adliye Mahkemesi'negönderilmek üzere İSTİNAF YASA YOLU açık olmak üzere, karara karşı kanun yollarına başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği bildirilmekle verilen karar ilanen tebliğ olunur.