T.C. HATAY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.12.2024 - 00:01

T.C. HATAY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.72929005-2016/648-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 19/09/2024 tarih, 2016/648 esas ve 2024/436 karar sayılı ilamı ile sanık Mahmut ATAKI hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda "Hırsızlık" suçundan zamanaşımı sebebiyle düşmesine karar verildiği, verilen kararın sanığın adreslerinde bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

İş bu hüküm özünün kararın ilanen tebliğ tarihinden itibaren başlamak üzere, CMK' nun 273.maddesi gereğince iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İSTİNAF YASA YOLU açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.