T.C. HATAY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.12.2024 - 00:01

T.C. HATAY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.72929005-2022/923-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 18/07/2024 tarih, 2022/923 esas ve 2024/372 karar sayılı ilamı ile sanık Ulvi Kaya hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda "Basit Yaralama" suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği, verilen kararın müşteki Dima Kaya'nın adreslerinde bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

İş bu hüküm özünün kararın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle veya bulunduğu ildeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne verebileceği bir dilekçe suretiyle itiraz edilebileceği hususu, süresi içinde itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği, yasal yedi günlük süre içerisinde itiraz edilmesi halinde duruşma açılmasına, tarafların duruşmaya daveti ile usule uygun davete rağmen duruşmaya gelmemeleri halinde yokluklarında karar verileceği ilanen tebliğ olunur.