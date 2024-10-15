T.C. HATAY İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 15.10.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2021/23036 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/23036 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bilirkişi raporuna göre satışa konu taşınmazın Hatay İli Antakya ilçesi Güzelburç Mah. Nergizlik Mevkii,3250ada 4 parsel Antakya/Hatay Taşınmaz, geometrik olarak çokgen şeklinde olup düz bir yapıya sahiptir. Taşınmaz üzerinde akaryakıt istasyonu olarak kullanılmış olan yaklaşık 203m2 alanlı 2 katlı yapı, 91m2 alanlaı tek katlı yapı, 337m2 alanlı kanopi ile 67m2 alanlı çatı mevcuttur. Taşınmazdaki yapıların kullanılmadığı atıl vaziyette olduğu; kapı, pencere, tesisat, pompa, kanopi kaplaması, elektrik tesisatı vb. söküldüğü görülmüştür.

Adresi: Güzelburç Mah. Yabancılar 1 Sk. No: 2 Antakya/Hatay

Yüzölçümü: Taşınmaztapu kayıtlarına göre 3.260,47m2 yüzölçümlü, ARSA vasıflı oluptaşınmazın 1/1 hissesi borçlu adına kayıtlıdır.

İmar Durumu: Antakya Belediyesinin yazısında taşınmazın1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen imar yoluna, kısmen akaryakıt istasyonu alanına rastladığı belirtilmiştir. imar planı örneğinde yapılaşma şartınınE=0,60 Hmax=9.50 akaryakıt istasyonu olduğu görülmüştür.

Kıymeti: 69.282.800,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Beyan: Bu Parsel Ova Koruma Alanıdır Hat. İl. Tarm. ve Ormn. Müd. 25/07/202-24384

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/01/2025 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati: 23/01/2025 - 10:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/02/2025 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati: 17/02/2025 - 10:00

09/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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