T.C. HATAY İNFAZ HÂKİMLİĞİ'NDEN

Yayınlanma: 10.05.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/5089 İnfaz Hâkimliği Dosyası

KARAR NO: 2023/5209

Hakimliğimizin yukarıda dosya ve karar numarası yazılı 24/11/2023 tarihli ilamı ileMehmet ve Gülnaz oğlu, 25/09/1976 doğumlu, Hatay, Defne, Armutlu mah/köy nüfusuna kayıtlı SÜLEYMAN TAFİS'in AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE kararı verilmiş, tüm aramalara rağmen hükümlüye ulaşılamaması nedeniyle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Hatay 1.Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.