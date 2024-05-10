T.C. HATAY İNFAZ HÂKİMLİĞİ'NDEN

Yayınlanma: 10.05.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2024/1299 İnfaz Hâkimliği Dosyası

KARAR NO: 2024/1365

Hakimliğimizin yukarıda dosya ve karar numarası yazılı 26/03/2024 tarihli ilamı ile Mehmet ve Şemse oğlu, 05/06/1978 doğumlu, Hatay, Antakya, Cumhuriyet mah/köy nüfusuna kayıtlı BÜLENT DEMİRCİ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE kararı verilmiş, tüm aramalara rağmen hükümlüye ulaşılamaması nedeniyle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Hatay 1.Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.