T.C. HATAY İNFAZ HÂKİMLİĞİ'NDEN
DOSYA NO: 2024/1299 İnfaz Hâkimliği Dosyası
KARAR NO: 2024/1365
Hakimliğimizin yukarıda dosya ve karar numarası yazılı 26/03/2024 tarihli ilamı ile Mehmet ve Şemse oğlu, 05/06/1978 doğumlu, Hatay, Antakya, Cumhuriyet mah/köy nüfusuna kayıtlı BÜLENT DEMİRCİ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE kararı verilmiş, tüm aramalara rağmen hükümlüye ulaşılamaması nedeniyle;
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Hatay 1.Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02029496