T.C. HATAY İNFAZ HÂKİMLİĞİ'NDEN

Yayınlanma: 23.05.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/4100 İnfaz Hâkimliği Dosyası

KARAR NO: 2023/4715

Hakimliğimizin yukarıda dosya ve karar numarası yazılı 18/10/2023 tarihli ilamı ileSemir ve Hude oğlu, 31/03/1989 doğumlu,mah/köy nüfusuna kayıtlı OMAR ASLI hakkındaaçık ceza infaz kurumuna gönderilmesinekararı verilmiş, tüm aramalara rağmen hükümlüye ulaşılamaması nedeniyle; 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Hatay 1.Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 20.05.2024