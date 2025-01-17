T.C. HATAY İŞ MAHKEMESİ

Yayınlanma: 17.01.2025 - 00:01

T.C. HATAY İŞ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2023/926 Esas

DAVALILAR : AKINTAŞ GIDA TAAHHÜT İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı AHMET ÇAĞLAR tarafından iş bu dava ile Müvekkil Ahmet ÇAĞLAR, 21.05.2013 tarihinden iş akdinin sona erdiği 02.07.2016 tarihine kadar davalı alt işveren Akıntaş Gıda Taahhüt İnşaat Tic. Ltd. Şti.’ ne bağlı olarak topoğraf ölçüm elemanı olarak çalışmıştır. Müvekkil 21.05.2013 tarihinden Haziran 2014 tarihine kadar davalı asıl işveren Kırıkhan Belediyesinin bünyesinde Kırıkhan kanalizasyon tatbikat projesinde çalışmıştır. Müvekkil Haziran 2014 tarihinden 02.07.2016 tarihine kadar ise davalı asıl işveren Hatay Belediyesinin bünyesinde Altınözü ve Kırıkhan Kanalizasyon projesinde çalıştığını, bu çalışmalarından ötürü fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik: 300 TL. Kıdem Tazminatı Alacağının, 200 TL. İhbar Tazminatı Alacağının, 400 TL. Fazla Mesai Ücreti Alacağının, 200 TL. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağının, 200 TL. Hafta Tatili Alacağının, 100 TL. Asgari Geçim İndirimi Alacağının, - 200 TL.Ödenmeyen 2016 yılı Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz Aylarına Ait Maaş Alacağının, 200 TL. Yıllık İzin Ücreti Alacaklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen davacıya ödenmesini talep etmiştir. Mahkememizce davalının bilinen tüm adreslerine dava dilekçesi, tensip zaptı ekli duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmış, ancak tebligat yapılmasından da bir netice alınamadığından iş bu dava yönünden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 15/05/2025 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, karar ilamı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.