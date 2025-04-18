T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.04.2025 - 00:01

T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMES'İNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/474 Esas

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Şeyhsafi Mahallesi, 101 Ada 159 parsel sayılı taşınmazlar için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştıma bedeli davalı adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 03/03/2025

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

ESAS NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA/PARSEL KAM. ALAN

2024/474 Samsun Havza Şeyhsafi 101/159 3.619,48 m²

MALİKLER: Ali Uluışık, Fatma Ulışık, Güler Akyüz, Habibe Kırçak, Hamiyet Gedik, Harun Reşit Uluışık, Hasan Gedik, Melike Kaya, Okan Uluışık, Osman Uluışık, Serkan Gedik ve Şerife Uluışık