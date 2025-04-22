Yayınlanma: 22.04.2025 - 00:01

T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/430 Esas

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Ortaklar Mahallesi 125 ada 534 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalı adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 28/02/2025

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

ESAS NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA/PARSEL KAM. ALAN

2024/430 Samsun Havza Ortaklar 125/534 158,13 m²

MALİKLER: İfdade Sağlam, Şaban Tural, Emine Tural, Cemile Sözen, Zarife Gül, Satı Sağlam, Şirin Taşuk, Arife Çakır, Hanife Kaya, Emine Kethuda, Zeynep Demirbilek, Emine Sezer, Ahmet Bilenli, Mahmut Bilenli, Zeynep Bilenli, Fatma Bilenli, Şehri İnan Server İnan, Meryem Söme, Şehri Sezer, Hatice Sezer, Emine Sezer, Şaban Sezer, Arslan Sezer, Ferdane Tural, Nigar Kılıç, Yaşar Tural Mustafa Tural, Alaattin Tural, Esat Sözen, Abdullah Sözen, Kemal Sözen, Sefa Bilen, Meliha Bilen, Nail Bilen, Yakup Bilen, Ramazan Bilen, Ümran Sezer, Halis Bilen, Mustafa Bilen, Yahya Bilen, Zekeriya Bilen, İlyas Bilen, Haşim Bilen, Döndü Sözen, Ayşe Sezer, Hatice Turgut, Rabia Sağlam, Fatma Gül, Müsemma Turgut, Halil İbrahim Sağlam, Kamile Sağlam, İsmail Hakkı Sağlam, Esma Onan, Seyit Ahmet Sağlam, Mustafa Sağlam, Hafiza Sağlam, Hurşit Sağlam, Mehmet Sağlam, Mehmet Sağlamer, Mehmet Sağlam, Recep Sağlam, Kurtca Sağlam, İrfan Sağlam, Bilal Topçu, Ahmet Sözen, Sati Tural, Döndü Salam, Şehri Çelik, Kadriye Çelik, Nazife Bıyık, Feyyaz Bıyık, Emine Sözen, Yusuf Sözen, Reşat Sözen, Ali Sözen, Ayşe Bıyık, Ali Osman Sözen, Musa Ekici, Nazım Ekici, Bayram Ekici, Kazım Ekici, Cihan Ekici, Hacer Erkul, Sebahat Bayraktar, Memet Kapan, Tahir Kapancı, Ahmet Kapancı, Samiye Mert, Zekiye Noyan, Necibe Alnıdelik ve Güleser Demir