T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/250 Esas
Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Ereli Mahallesi 170 ada 221 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştıma bedeli davalı adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 08/10/2024
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER
ESAS NO
İLİ
İLÇESİ
MAH.
ADA/PARSEL
KAM. ALAN
2024/250
Samsun
Havza
Ereli
170/221
14,62 m²
MALİKLER: OSMAN DİKMEN, AHMET DİKMEN, MEHMET DİKMEN, ENGİN DİKMEN, ZEYNEP DİKMEN