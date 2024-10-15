T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/250 Esas

Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Ereli Mahallesi 170 ada 221 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştıma bedeli davalı adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 08/10/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

ESAS NO

İLİ

İLÇESİ

MAH.

ADA/PARSEL

KAM. ALAN

2024/250

Samsun

Havza

Ereli

170/221

14,62 m²

MALİKLER: OSMAN DİKMEN, AHMET DİKMEN, MEHMET DİKMEN, ENGİN DİKMEN, ZEYNEP DİKMEN

#ilangovtr Basın No: ILN02102709