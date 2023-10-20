T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 20 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/161 Esas

Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Samsun İli Havza İlçesi Ortaklar Mah. 104 ada 112 parselsayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştıma bedeli davalı adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 12/10/2023

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

ESAS NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA/PARSEL KAM. ALAN 2023/161 Samsun Havza Ortaklar 104/112 1.777,13 M2

MALİKLER: 23201544562 MUSTAFA BİLEN, 23213544116 YAHYA BİLEN, 23216544052 ZEKERİYA BİLEN, 23198544668 ŞADİYE BİLEN, 23195544722 SATI BİLEN, 23186545004 RECEP BİLEN, 20735626764 LÜTFİYE GÜL, 50707627666 HANİFE ONUR, 23189544950 HALİS BİLEN, 23327540332 AYŞE SÖZEN, 23192544886 AHMET BİLEN