T.C. HAYRABOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/11 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, İLYAS Mahalle/Köy, çamurluk Mevkii, 595 Ada, 4 Parsel, Tarla vasıflı taşınmaz.
Yüzölçümü: 32.667,83 m2
Kıymeti: 3.920.139,60 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.
5403/5578 s.y gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/06/2024 - 10:08
Bitiş Tarih ve Saati: 11/06/2024 - 10:08
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/06/2024 - 10:08
Bitiş Tarih ve Saati: 04/07/2024 - 10:08
06/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.