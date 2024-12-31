T.C. HAYRABOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.HAYRABOLU(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/21 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
3 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Tekirdağ İli Hayrabolu İlçesi Kutlugün Mahallesi 1128 Parsel Sayılı Tarla Vasıflı 27.800 M2 Yüzölçümlü Taşınmaz.
Kıymeti : 2.972.376,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir. - Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 12:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 12:21
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 12:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 12:21
5 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Tekirdağ İli Hayrabolu İlçesi Örey Mahallesi 102 Ada 65 Parsel Sayılı Tarla Vasıflı 60.020,79 M2 Yüzölçümlü Taşınmaz.
Kıymeti : 7.182.087,73 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir. - Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 13:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 13:46
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 13:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 13:46
28/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.