T.C. HAYRABOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 31.12.2024 - 00:01

T.C.HAYRABOLU(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/21 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

3 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

Tekirdağ İli Hayrabolu İlçesi Kutlugün Mahallesi 1128 Parsel Sayılı Tarla Vasıflı 27.800 M2 Yüzölçümlü Taşınmaz.

Kıymeti : 2.972.376,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir. - Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 12:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 12:21

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 12:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 12:21

5 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

Tekirdağ İli Hayrabolu İlçesi Örey Mahallesi 102 Ada 65 Parsel Sayılı Tarla Vasıflı 60.020,79 M2 Yüzölçümlü Taşınmaz.

Kıymeti : 7.182.087,73 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir. - Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 13:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 13:46

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 13:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 13:46

28/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.