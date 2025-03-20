T.C. HEKİMHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.03.2025 - 00:01

T.C. HEKİMHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2025/22 Esas

Davacı Hekimhan Belediye Başkanlığı tarafından davalılar ALİ YILDIZ , GÜLÜZAR ASLAN, HÜSEYİN YILDIZ, MEHMET YILDIZ adlarına kayıtlı Malatya ili Hekimhan ilçesi Başkınık mah. 101 ada 1064 parsel, davalı Ahmet DOĞAN adına kayıtlı Malatya ili Hekimhan ilçesi Başkınık mah. 101 ada 1056 parsel, Davalı Cuma KURT adına kayıtlı Malatya ili Hekimhan ilçesi Başkınık mah. 101 ada 1060-1061 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/22-23-24-25 esas sayılı dosyalarda dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.14/03/2025