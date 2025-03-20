Yayınlanma: 20.03.2025 - 00:01

T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/639 Ceza Dava Dosyası 12/03/2025

SANIK: OKTAY AKTAŞ Asim ve Gülyaşar oğlu, 16/03/1969 SAMSUN doğumlu,

En son bilinen adresi No: Sundura Mah. 2. Cad. No: 10, Kat:4 Hopa / ARTVİN

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 06/07/2023 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

''Sanık OKTAY AKTAŞ hakkında Mahkememizin 2017/186 Esas, 2017/351Karar sayılı ilamı ile sanığın 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 2,500,00 TL Adli Para Cezası ilecezalandırılmasına kararı verildiği, 15/04/2020 tarih ve 31100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun sanık hakkında lehe hükümler içermesi nedeniyle söz konusu kararın dosyamızda uyarlama yargılamasına konu olduğuanlaşıldığından Mahkememizin 2017/186 Esas, 2017/351Kararsayılı ilamı ile sanık hakkında verilen hapis ve adli para cezasına MAHKUMİYETE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN İPTALİNE,

1- Sanık OKTAY AKTAŞ'ın üzerine atılı 5607 Sayılı Kanun'un 3/18 maddesi delaletiyle 3/5 maddesi kapsamındaki kaçak eşyayı bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alma suçunu işlediği anlaşılmakla suçun işleniş şekli, suçun konusunun değeri dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle takdiren 1 YIL 6 HAPİS VE 100 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Neticeten sanığın 1 YIL 3 AY HAPİS VE 1.240,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

9- Sanık hakkında, 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile TCK’nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi ve 7242 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikler gözetilerek, oluşan duruma göre TCK'nın 53/1-2-3 maddesinin UYGULANMASINA,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi haldehükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur. 12/03/2025