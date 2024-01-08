T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No: 2020/21 Esas
SANIK: TEA BEZHIASHVILI, Spartac ve Mtvarisa oğlu, 10/11/1987 GÜRCİSTAN doğumlu, PETRE BAGRATIONI III. BLIND ALLEY N12, TIBILISIGEORGIA adresinde oturur.
Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 22/01/2020 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
..... Sanık TEA BEZHISHVILI eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 204/1 hükmü gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediğinden bahisle ..............atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-a maddesi gereğince müsnet suçtan BERAATİNE,
..... Adli Emanet Memurluğu'nun 2020/15 sırasında kayıtlı Giriş - Çıkış işlem formunun dosyada delil olarak saklanmasına,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 29.12.2023