T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08 Ocak 2024

Dosya No: 2020/21 Esas

SANIK: TEA BEZHIASHVILI, Spartac ve Mtvarisa oğlu, 10/11/1987 GÜRCİSTAN doğumlu, PETRE BAGRATIONI III. BLIND ALLEY N12, TIBILISIGEORGIA adresinde oturur.

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 22/01/2020 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

..... Sanık TEA BEZHISHVILI eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 204/1 hükmü gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediğinden bahisle ..............atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-a maddesi gereğince müsnet suçtan BERAATİNE,

..... Adli Emanet Memurluğu'nun 2020/15 sırasında kayıtlı Giriş - Çıkış işlem formunun dosyada delil olarak saklanmasına,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 29.12.2023

#ilangovtr Basın No: ILN01963602